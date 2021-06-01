***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2021 12:39
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA CENGİZ - Erkek
12:461.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
12:468,5337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0418
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
12:4610,4417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0545
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
12:46522,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,15
|Açılış
|: 522,75
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler12:46
|KONTR
|72,60
|11.103.138
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|328.875
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|15.659.940
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|9.210.757
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|50.178.822
|% 9,92
|
|ODAS
|2,09
|182.621.622
|% -9,52
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|MARTI
|2,21
|8.634.019
|% -4,74
|
|KUTPO
|34,46
|236.183.285
|% -4,60
|
|GARAN
|8,09
|791.937.409
|% 1,25
|
|THYAO
|13,18
|360.306.535
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,19
|334.278.373
|% 1,86
|
|KUTPO
|34,46
|236.183.285
|% -4,60
|
|KRDMD
|7,84
|229.134.065
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,19
|334.278.373
|% 1,86
|
|GARAN
|8,09
|791.937.409
|% 1,25
|
|ODAS
|2,09
|182.621.622
|% -9,52
|
|EKGYO
|1,94
|130.863.063
|% -0,51
|
|TSKB
|1,36
|89.713.788
|% 2,26
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5297
|8,5337
|% 0,49
|
|Euro
|10,4344
|10,4417
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,0496
|12,1100
|% 0,13
|
|Frank
|9,4385
|9,4953
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2655
|2,2768
|% 0,35
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-1,13
|
|Altın Gr.
|523
|523
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.455
|3.508
|15,00
|
|Tam
|3.440
|3.527
|14,98
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|7,25
|
|Çeyrek
|834
|853
|3,63
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,17
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,07
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|1,41
|