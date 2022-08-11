***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMETİN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.07.2022 İcrada Görevli - 2014-2018 döneminde GSYİAD (Galatasaray İş İnsanları Derneği) Başkanı görevini başarıyla yürüten Metin Öztürk, Assist Line ve Güneş Reklamcılık şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Evet A Bağımsız Üye DeğilNİYAZİ YELKENCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.07.2022 İcrada Görevli - Ereks İhracat, İthalat ve Tic. A.Ş., Yelkencioğlu Sigorta Aracalık Hizmetleri, Kandıra Mandacılık ve Gıda San. ve Bufala Süt Ürünleri San. şirketlerinin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Evet B Bağımsız Üye DeğilNİHAT KIRMIZI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.11.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanıdır. Evet A-B Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1049429 Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiERDEN TİMUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 14.06.2022 İcrada Görevli - Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Timur Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evet A Bağımsız Üye DeğilMURAT TACİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.07.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Borsa Aracı Kurumlar Yöneticileri Derneği ve Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği üyesidir. 1995 tarihinden itibaren Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evet A-B Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1049429 Değerlendirildi Denetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiHÜSEYİNBIST