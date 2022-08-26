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***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.08.2022 12:31
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 19.08.2022 +90212 305 1905 yatirimciiliskileri@galatasaray.org Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205507-700654




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058528


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKBN 6,05 204.547.898 % 10,00  
BRMEN 2,42 762.847 % 10,00  
PETKM 13,10 3.172.276.788 % 9,99  
COSMO 32,20 4.595.918 % 9,97  
HKTM 21,42 11.985.133 % 9,96  
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14:00 Alış Satış %  
Dolar 18,1747 18,1798 % 0,09  
Euro 18,1967 18,2092 % 0,41  
Sterlin 21,4482 21,5558 % 0,05  
Frank 18,8032 18,9165 % 0,10  
Riyal 4,8250 4,8492 % 0,08  
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14:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.746 -12,40  
Altın Gr. 1.021 1.021 -6,51  
Cumhuriyet 6.809 6.912 -11,00  
Tam 6.828 6.881 -50,00  
Yarım 3.327 3.364 -25,00  
Çeyrek 1.669 1.682 -12,00  
Gümüş.Ons 19,19 19,22 -0,04  
Gümüş Gr. 11,21 11,23 -0,02  
B. Petrol 101 101 1,70  
Seans Raporu 14:00
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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