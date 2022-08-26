***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.08.2022 12:31
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 19.08.2022 +90212 305 1905 yatirimciiliskileri@galatasaray.org Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205507-700654
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058528
BIST
14:013.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,90
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
14:0118,1820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
14:0118,2119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0763
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2323
En Düşük
18,0904
14:011.020,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,66
|Açılış
|: 1.020,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler14:00
|VAKBN
|6,05
|204.547.898
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.172.276.788
|% 9,99
|
|COSMO
|32,20
|4.595.918
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|11.985.133
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.497.181
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|73.225.998
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|9.398.773
|% -9,93
|
|CMENT
|52,70
|666.614
|% -9,06
|
|ISCTR
|7,94
|4.176.585.817
|% 1,28
|
|AKBNK
|12,08
|4.066.482.181
|% 0,83
|
|YKBNK
|6,72
|3.507.169.747
|% 2,44
|
|GARAN
|26,18
|3.290.948.336
|% 1,63
|
|ASELS
|27,18
|3.271.599.154
|% 3,74
|
|EKGYO
|4,01
|2.647.383.455
|% 4,43
|
|ISCTR
|7,94
|4.176.585.817
|% 1,28
|
|YKBNK
|6,72
|3.507.169.747
|% 2,44
|
|AKBNK
|12,08
|4.066.482.181
|% 0,83
|
|PETKM
|13,10
|3.172.276.788
|% 9,99
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1747
|18,1798
|% 0,09
|
|Euro
|18,1967
|18,2092
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,4482
|21,5558
|% 0,05
|
|Frank
|18,8032
|18,9165
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8250
|4,8492
|% 0,08
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-12,40
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-6,51
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-11,00
|
|Tam
|6.828
|6.881
|-50,00
|
|Yarım
|3.327
|3.364
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,70
|