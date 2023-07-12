***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMETİN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.07.2022 İcrada Görevli - 2014-2018 döneminde GSYİAD (Galatasaray İş İnsanları Derneği) Başkanı görevini başarıyla yürüten Metin Öztürk, Assist Line ve Güneş Reklamcılık şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Evet 0 A Bağımsız Üye DeğilNİYAZİ YELKENCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.07.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ereks İhracat, İthalat ve Tic. A.Ş., Yelkencioğlu Sigorta Aracalık Hizmetleri, Kandıra Mandacılık ve Gıda San. ve Bufala Süt Ürünleri San. şirketlerinin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Evet 0 A Bağımsız Üye DeğilNİHAT KIRMIZI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.07.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanıdır. Evet 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi BaşkanıERDEN TİMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 14.06.2022 İcrada Görevli - Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Timur Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evet 0 A Bağımsız Üye DeğilDURSUN AYDIN ÖZBEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.06.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra turizm sektöründe hem yatırımcı hem de işletmeci olarak görev yapmaktadır. Evet 0 A Bağımsız Üye DeğilMARUF GÜNEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.11.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 2008 yılından bu yana İnşaat, Enerji, Turizm ve Liman İşletmeciliği alanında faaliyet gösteren Güneş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinin yani sıra tüm şirketlerin yönetim kurulu başkanlık görevlerini sürdürmektedir. Evet 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıERAY YAZGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.11.2022 İcrada Görevli - SAS Tanıtım ve Medya Hizmetleri A.Ş. ve Punica Medya ve Sportif Hizmetler A.Ş.'nin kurucusu ve sahibidir. Evet 0 A Bağımsız Üye DeğilİBRAHİM HATİPOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.11.2022 İcrada Görevli Değil - Egebant A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiCAN NATAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 25.11.2022 İcrada Görevli Değil - Özcan ve Natan Avukatlık Ortaklığı?nın kurucu ortağı ve Türkiye?nin önde gelen şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi ve danışmanıdır. Evet 0 A Bağımsız Üye DeğilEMİN İMANOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.11.2022 İcrada Görevli Değil - BGN International Holding?te CEO olarak görev yapmaktadır. Evet 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıFATİH SÜLEYMAN DEMİRCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.11.2022 İcrada Görevli Değil - İnşaat, mühendislik, sanayi, sağlık ve enerji alanlarında hizmet veren MBD Grup?ta yönetim kurulu üyesidir. Evet 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi ÜyesiŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimiİç kontrol sistemiRisk yönetim sistemiTeftiş birimiAraştırma birimiBilgi sistemlerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170819BIST