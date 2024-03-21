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***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.03.2024 19:18
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
METİN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.07.2022 İcrada Görevli - 2014-2018 döneminde GSYİAD (Galatasaray İş İnsanları Derneği) Başkanı görevini başarıyla yürüten Metin Öztürk, Assist Line ve Güneş Reklamcılık şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Evet 0 A Bağımsız Üye Değil
NİYAZİ YELKENCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.07.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ereks İhracat, İthalat ve Tic. A.Ş., Yelkencioğlu Sigorta Aracalık Hizmetleri, Kandıra Mandacılık ve Gıda San. ve Bufala Süt Ürünleri San. şirketlerinin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Evet 0 A Bağımsız Üye Değil
NİHAT KIRMIZI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.07.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanıdır. Evet 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı
ERDEN TİMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 14.06.2022 İcrada Görevli - Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Timur Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evet 0 A Bağımsız Üye Değil
DURSUN AYDIN ÖZBEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.06.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra turizm sektöründe hem yatırımcı hem de işletmeci olarak görev yapmaktadır. Evet 0 A Bağımsız Üye Değil
MARUF GÜNEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.11.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 2008 yılından bu yana İnşaat, Enerji, Turizm ve Liman İşletmeciliği alanında faaliyet gösteren Güneş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinin yani sıra tüm şirketlerin yönetim kurulu başkanlık görevlerini sürdürmektedir. Evet 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ERAY YAZGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.11.2022 İcrada Görevli - SAS Tanıtım ve Medya Hizmetleri A.Ş. ve Punica Medya ve Sportif Hizmetler A.Ş.'nin kurucusu ve sahibidir. Evet 0 A Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM HATİPOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.11.2022 İcrada Görevli Değil - Egebant A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
CAN NATAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 25.11.2022 İcrada Görevli Değil - Özcan ve Natan Avukatlık Ortaklığı?nın kurucu ortağı ve Türkiye?nin önde gelen şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi ve danışmanıdır. Evet 0 A Bağımsız Üye Değil
EMİN İMANOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.11.2022 İcrada Görevli Değil - BGN International Holding?te CEO olarak görev yapmaktadır. Evet 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
FATİH SÜLEYMAN DEMİRCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.11.2022 İcrada Görevli Değil - İnşaat, mühendislik, sanayi, sağlık ve enerji alanlarında hizmet veren MBD Grup?ta yönetim kurulu üyesidir. Evet 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi
EMİR ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.12.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Mipo Teknoloji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesidir. Evet 0 A Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261235


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