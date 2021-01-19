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***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

19.01.2021 23:00



***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/01/2021
Karar Sayısı
2021/06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                     FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 19.01.2021
KARAR SAYISI : 2021/06
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
 
Şirketimizin 30.11.2020 tarihinde sona eren Altı Aylık Özel Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup
a) Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun, tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, 
Beyan ederiz.
Yönetim Kurulumuz'un 19.01.2021 tarih ve 2021/06 no'lu kararı ile de kabul edilmiştir. 
Saygılarımızla, 
 
          Abdurrahim ALBAYRAK                                                      Yusuf GÜNAY            
       Yönetim Kurulu Başkan Vekili                                            Yönetim Kurulu Üyesi
 
 
                                                                  Mustafa ERGİ                                                                  
                                                              Denetimden Sorumlu            
                                                                  Komite Başkanı                                                 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903372


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