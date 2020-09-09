***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme Feshi
09.09.2020 15:15
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Türkçe
Sözleşme Feshi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Adem Büyük
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı
Fesih Tarihi
09.09.2020
Fesih Sebebi
Mutabakat
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874139
BIST
15:471.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.097
En Düşük
1.087
15:477,4971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0148
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
15:478,8458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0333
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8619
En Düşük
8,7995
15:47466,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,32
|Açılış
|: 466,15
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
466,82
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler15:47
|FMIZP
|88,00
|21.556.896
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|21.335.641
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.338.963
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|TDGYO
|6,49
|21.771.109
|% -9,48
|
|EUYO
|2,16
|73.665.659
|% -9,24
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|TSPOR
|7,16
|680.888.551
|% 9,98
|
|AFYON
|4,26
|605.293.510
|% 5,97
|
|ODAS
|2,64
|523.253.774
|% 5,60
|
|GSRAY
|4,78
|449.785.345
|% 9,89
|
|THYAO
|10,83
|397.463.153
|% 0,46
|
|ODAS
|2,64
|523.253.774
|% 5,60
|
|EKGYO
|1,80
|310.134.828
|% -0,55
|
|AFYON
|4,26
|605.293.510
|% 5,97
|
|ADESE
|2,20
|272.079.050
|% 6,28
|
|VKGYO
|3,64
|381.383.889
|% 8,66
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4939
|7,4971
|% 0,20
|
|Euro
|8,8409
|8,8458
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,6692
|9,7177
|% -0,18
|
|Frank
|8,1446
|8,1936
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9925
|2,0025
|% 0,17
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|2,99
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|12,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|17,40
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|8,41
|
|Çeyrek
|746
|763
|4,21
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,03
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|0,44
|
Seans Raporu
15:47
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