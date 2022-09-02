***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme Feshi









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme Feshi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme FeshiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-SoyadıOmar ElabdellaouiFesih Eden TarafGalatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.Fesih Tarihi01.09.2022Fesih SebebiAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Fesih Halinde Tazminat TutarıAçıklamalarProfesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059498BIST