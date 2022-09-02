***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme Feshi
02.09.2022 00:08
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Sözleşme Feshi
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Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Omar Elabdellaoui
Fesih Eden Taraf
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
Fesih Tarihi
01.09.2022
Fesih Sebebi
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
-
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059498
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