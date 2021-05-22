***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme İmzalanması









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme İmzalanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-SoyadıMarcos Do Nascimento TeixeiraSözleşme Tarihi01.06.2022Sözleşme Süresi31.05.2024Açıklamalar‘'Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücretiKamuoyuna saygıyla duyurulur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937363BIST