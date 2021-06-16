***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme İmzalanması









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme İmzalanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-SoyadıÖmer BayramSözleşme Tarihi17.06.2021Sözleşme Süresi31.05.2024AçıklamalarProfesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücretiKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942742BIST