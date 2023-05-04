***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme İmzalanması









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme İmzalanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-SoyadıBarış Alper YılmazSözleşme Tarihi01.06.2026Sözleşme Süresi31.05.2027AçıklamalarProfesyonel Futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146976BIST