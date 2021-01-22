***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
22.01.2021 17:30
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Halil İbrahim Dervişoğlu
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Brentford F.C.
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903959
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
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|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
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7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0315
|Açılış
|: 9,0100
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|Önceki Kapanış
|: 8,9550
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9,0510
En Düşük
8,9597
18:05440,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,25
|Açılış
|: 440,77
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3904
|7,3943
|% 0,36
|
|Euro
|9,0008
|9,0068
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,0793
|10,1299
|% -0,12
|
|Frank
|8,3223
|8,3724
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9670
|1,9768
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-13,24
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,11
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,55
|
Seans Raporu
18:05
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