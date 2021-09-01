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***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri

01.09.2021 01:20



***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )

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Transfer Görüşmeleri

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Bildirim İçeriği

Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Halil İbrahim Dervişoğlu
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Brentford F.C Limited
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar

Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna  kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961103


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