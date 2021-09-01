***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
01.09.2021 01:20
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Halil İbrahim Dervişoğlu
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Brentford F.C Limited
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961103
BIST
13:071.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 1.476
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|Önceki Kapanış
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1.479
En Düşük
1.473
13:078,2918
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 8,3280
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8,3338
En Düşük
8,2778
13:079,8101
En Yüksek
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486,68
En Düşük
482,41
BIST En Aktif Hisseler13:07
|EGEPO
|5,50
|604.126
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|710.417
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|32.501.304
|% 9,99
|
|BALAT
|8,29
|2.140.379
|% 9,95
|
|TGSAS
|13,39
|28.585.568
|% 9,93
|
|AGYO
|3,54
|10.633.337
|% -4,32
|
|SERVE
|15,00
|71.919
|% -3,23
|
|ALMAD
|1,74
|131.306
|% -2,79
|
|ETILR
|5,40
|254.621
|% -2,70
|
|MANAS
|18,36
|9.551.675
|% -2,44
|
|THYAO
|12,90
|719.082.341
|% 1,74
|
|SASA
|28,20
|481.990.832
|% 2,62
|
|GARAN
|9,86
|468.350.277
|% -0,20
|
|YKBNK
|2,64
|236.384.588
|% 0,00
|
|PETKM
|6,31
|219.230.986
|% 1,77
|
|YKBNK
|2,64
|236.384.588
|% 0,00
|
|THYAO
|12,90
|719.082.341
|% 1,74
|
|AKYHO
|2,15
|106.710.976
|% 3,86
|
|GARAN
|9,86
|468.350.277
|% -0,20
|
|EKGYO
|1,85
|71.318.147
|% 0,54
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2885
|8,2918
|% -0,16
|
|Euro
|9,8066
|9,8101
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,3769
|11,4340
|% -0,14
|
|Frank
|9,0153
|9,0696
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2050
|2,2161
|% -0,14
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-0,17
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-10,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|-3,63
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-1,76
|
|Çeyrek
|774
|792
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,88
|71,88
|0,24
|