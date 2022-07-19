***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
19.07.2022 16:31
TİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
FC Nantes
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046532
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BIST En Aktif Hisseler16:38
|POLTK
|678,80
|10.104.071
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|1.902.075
|% 10,00
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|KLRHO
|12,55
|14.369.846
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|10.000.369
|% 9,98
|
|TURGG
|208,20
|16.383.460
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,34
|36.955.237
|% -5,27
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|408,60
|35.756.613
|% -4,08
|
|CANTE
|54,85
|39.758.918
|% -3,77
|
|THYAO
|50,85
|3.611.166.365
|% 1,74
|
|SISE
|20,90
|1.344.347.212
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,03
|1.264.526.796
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,53
|1.135.708.068
|% 3,19
|
|ODAS
|3,56
|952.136.135
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,03
|1.264.526.796
|% 2,02
|
|ODAS
|3,56
|952.136.135
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,53
|1.135.708.068
|% 3,19
|
|TSKB
|2,20
|244.114.017
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,47
|791.939.441
|% 2,42
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5746
|17,5824
|% 0,86
|
|Euro
|18,0212
|18,0379
|% 1,83
|
|Sterlin
|21,0781
|21,1838
|% 1,30
|
|Frank
|18,1114
|18,2205
|% 1,79
|
|Riyal
|4,6658
|4,6892
|% 0,62
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,55
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,19
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.611
|-2,00
|
|Tam
|6.539
|6.603
|-21,00
|
|Yarım
|3.186
|3.228
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,65
|