***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
20.07.2022 20:45
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Léo Michel Joseph Claude Dubois
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Olympique Lyonnais Sasp
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047079
BIST
18:052.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,24
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.527
En Düşük
2.499
18:0517,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0260
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6156
En Düşük
17,4800
18:0517,9068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0617
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,8646
18:05961,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,69
|Açılış
|: 961,55
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|58,30
|11.397.862
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|2.201.865
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.209.356
|% 10,00
|
|ALKA
|43,34
|47.146.034
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|49.292.732
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,59
|164.564.899
|% -8,22
|
|KONYA
|1.216,20
|88.256.520
|% -7,59
|
|CANTE
|53,30
|35.550.342
|% -4,22
|
|DERHL
|8,40
|24.429.319
|% -4,11
|
|NIBAS
|8,91
|48.737.568
|% -4,09
|
|THYAO
|51,35
|4.575.243.482
|% 0,49
|
|SISE
|21,18
|1.953.067.573
|% 0,00
|
|EREGL
|28,24
|1.214.413.918
|% 1,95
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|KCHOL
|35,26
|1.021.354.313
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,60
|758.704.289
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,24
|188.105.519
|% 5,08
|
|TSKB
|2,25
|261.306.285
|% 1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5833
|17,5856
|% 0,15
|
|Euro
|17,8740
|17,9068
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,9710
|21,0761
|% -0,11
|
|Frank
|18,0081
|18,1166
|% -0,20
|
|Riyal
|4,6659
|4,6893
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-10,18
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-4,59
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.534
|6.613
|-18,00
|
|Yarım
|3.184
|3.231
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,72
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYLGD
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 042, 440 adet işlem
-
17:58MNDRS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 288 adet işlem
-
17:57ALKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 710 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
-
17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de