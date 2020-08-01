***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
01.08.2020 21:00
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Maicon Pereira Roque
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Galatasaray Sportif Sınai Ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
01/08/2020
Sözleşme Süresi
---
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcumuz Maicon Pereira Roque için Al Nassr Saudi Club ile net 1.430.000 Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864345
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
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|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
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7,0109
En Düşük
6,9587
12:358,2338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0441
|Açılış
|: 8,3200
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|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3109
En Düşük
8,1923
12:35442,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,39
|Açılış
|: 443,29
|
|Önceki Kapanış
|: 439,59
|
445,24
En Düşük
438,58
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1024
|9,1481
|% -0,23
|
|Frank
|7,6023
|7,6481
|% -0,71
|
|Riyal
|1,8554
|1,8647
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|18,55
|
|Altın Gr.
|443
|443
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.966
|16,60
|
|Tam
|3.001
|3.052
|17,10
|
|Yarım
|1.456
|1.488
|8,40
|
|Çeyrek
|731
|746
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,40
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,18
|
|B. Petrol
|43,65
|43,65
|0,40
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Seans Raporu
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