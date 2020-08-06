***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
06.08.2020 19:05
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Arda Turan
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
-
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
06.08.2020
Sözleşme Süresi
31.05.2021
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.
Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866185
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|39.663.804
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,36
|3.002.318
|% 9,99
|
|RTALB
|47,18
|97.630.824
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|41.039.827
|% 9,97
|
|ERSU
|4,42
|43.450.445
|% 9,95
|
|AKCNS
|10,35
|12.253.054
|% -10,00
|
|ORMA
|10,80
|408.925
|% -10,00
|
|DZGYO
|8,37
|22.793.139
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|6.232.131
|% -10,00
|
|SASA
|11,34
|299.808.439
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|SISE
|5,75
|1.212.959.607
|% -7,85
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|ASELS
|15,27
|1.127.802.903
|% -9,32
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|ODAS
|2,12
|614.558.344
|% -9,40
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|YKBNK
|2,06
|505.126.736
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4793
|9,5268
|% 2,89
|
|Frank
|7,9127
|7,9604
|% 2,42
|
|Riyal
|1,9226
|1,9323
|% 2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.061
|2.061
|22,68
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,25
|
|Cumhuriyet
|3.178
|3.337
|242,70
|
|Tam
|3.274
|3.453
|269,40
|
|Yarım
|1.589
|1.674
|119,30
|
|Çeyrek
|797
|842
|63,50
|
|Gümüş.Ons
|28,64
|28,68
|1,70
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,62
|0,51
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|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,11
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