***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
17.08.2020 18:41
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Omar Elabdellaoui
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
-
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
17.08.2020
Sözleşme Süresi
31.05.2023
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869524
BIST
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|ALCTL
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|RALYH
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|% -9,90
|
|SILVR
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|% -9,82
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|KLGYO
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|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3870
|7,3877
|% 0,42
|
|Euro
|8,7595
|8,7840
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,6508
|9,6992
|% 0,55
|
|Frank
|8,1187
|8,1676
|% 0,72
|
|Riyal
|1,9631
|1,9729
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|471
|471
|10,71
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,26
|