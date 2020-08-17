***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıOmar ElabdellaouiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüGörüşme SonucuAnlaşmaya varılmıştır.Sözleşme Tarihi17.08.2020Sözleşme Süresi31.05.2023Sözleşme BedeliAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Transfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücretiKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869524BIST