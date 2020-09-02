***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
02.09.2020 17:30
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Muhammed Kerem Aktürkoğlu
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
-
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
02.09.2020
Sözleşme Süresi
31.05.2024
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872999
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,28
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.080
18:057,3844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3946
En Düşük
7,3588
18:058,7396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0382
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7305
18:05460,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -5,69
|Açılış
|: 460,99
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
460,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,02
|689.859.411
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|1.004.437
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|731.854
|% 10,00
|
|DGATE
|9,80
|42.979.244
|% 9,99
|
|TKURU
|188,30
|1.965.287
|% 9,99
|
|OZBAL
|6,59
|156.456.304
|% -9,97
|
|SANFM
|6,13
|29.820.174
|% -8,37
|
|SEKUR
|8,03
|31.581.971
|% -7,81
|
|PRZMA
|3,86
|17.686.130
|% -6,54
|
|MRGYO
|1,89
|5.523.927
|% -5,50
|
|TSPOR
|5,53
|722.497.056
|% 9,94
|
|FENER
|31,02
|689.859.411
|% 10,00
|
|HALKB
|5,30
|583.780.614
|% 5,16
|
|TURSG
|6,18
|501.673.776
|% 3,87
|
|VAKBN
|4,19
|467.856.400
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,77
|445.599.002
|% 0,57
|
|IHLGM
|1,43
|215.379.881
|% -1,38
|
|TSPOR
|5,53
|722.497.056
|% 9,94
|
|HALKB
|5,30
|583.780.614
|% 5,16
|
|VAKBN
|4,19
|467.856.400
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3804
|7,3853
|% 0,24
|
|Euro
|8,7314
|8,7404
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,7877
|9,8368
|% -0,40
|
|Frank
|8,0678
|8,1164
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9623
|1,9721
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-28,22
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-5,87
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-32,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|-32,03
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-15,49
|
|Çeyrek
|740
|757
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,37
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,75
|44,75
|-0,83
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56SEKUR
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 914 adet işlem
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17:54ULUSE
Yüzde 4.61 oranında artışla 42.70 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 995 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TTKOM, TCELL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 27 kaybederek (% -0.03 ) 997
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, FRIGO, YONGA, BALAT, ALMAD, VAKKO, MEGAP, MEGAP, TEKTU, TKURU