***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
09.09.2020 21:30
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Oghenekaro Peter Etebo
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Stoke City Football Club Limited
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
09/09/2020
Sözleşme Süresi
31/05/2021
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre kiralama süresi boyunca Şirketimizin, net 7.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.
Futbolcuya ise net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874298
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.089
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|Önceki Kapanış
|: 1.090
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1.100
En Düşük
1.087
18:057,4978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0155
|Açılış
|: 7,5080
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|Önceki Kapanış
|: 7,5050
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7,4983
En Düşük
7,4760
18:058,8548
En Yüksek
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|: 0,48%
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|Önceki Kapanış
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8,8643
En Düşük
8,7995
18:05469,13
En Yüksek
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|: 0,93%
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|Açılış
|: 469,15
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|Önceki Kapanış
|: 464,83
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469,50
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,99
|42.754.546
|% 10,00
|
|AYES
|6,82
|453.159
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|43.719.127
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|18.010.041
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|119.653
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.946.100
|% -9,99
|
|ETILR
|3,61
|2.673.913
|% -9,98
|
|DGATE
|11,95
|181.850.516
|% -9,95
|
|RAYSG
|10,98
|43.790.187
|% -9,93
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|TUPRS
|84,85
|1.745.821.759
|% 7,07
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 4,80
|
|AFYON
|4,20
|778.634.634
|% 4,48
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,80
|456.325.524
|% -0,55
|
|AKENR
|2,06
|413.206.004
|% 9,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4922
|7,4978
|% 0,21
|
|Euro
|8,8493
|8,8548
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7033
|9,7520
|% 0,18
|
|Frank
|8,1718
|8,2210
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|17,86
|
|Altın Gr.
|469
|469
|4,31
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,08
|
|B. Petrol
|40,75
|40,75
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
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17:57
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17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında