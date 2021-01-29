***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
29.01.2021 14:05
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Jesse Tamunobaraboye Sekidika
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
29.01.2021
Sözleşme Süresi
31.05.2021
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor Kulübü'ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu ve menajeri net 260.000 Euro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İttifak Holding Konyaspor tarafından ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905974
BIST
14:121.495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:127,3064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0278
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3032
14:128,8678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8641
14:12436,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,28
|Açılış
|: 436,71
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:12
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|494.597
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.688.450
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|934.267
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,80
|5.243.587
|% -8,68
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|PARSN
|29,36
|70.549.051
|% -5,96
|
|GUBRF
|73,95
|1.715.780.505
|% 7,02
|
|GARAN
|9,34
|1.149.901.102
|% -0,53
|
|KARSN
|5,36
|689.646.065
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,38
|679.462.794
|% 0,42
|
|KOZAL
|116,80
|640.932.011
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,38
|679.462.794
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,79
|561.523.828
|% 1,88
|
|KARSN
|5,36
|689.646.065
|% 7,41
|
|GARAN
|9,34
|1.149.901.102
|% -0,53
|
|ODAS
|3,85
|470.842.885
|% 0,26
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3003
|7,3064
|% -0,38
|
|Euro
|8,8616
|8,8678
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,9847
|10,0348
|% -0,57
|
|Frank
|8,1960
|8,2454
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9444
|1,9541
|% -0,27
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|14,77
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,42
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.938
|-26,00
|
|Tam
|2.877
|2.950
|-31,83
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-15,40
|
|Çeyrek
|698
|713
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,09
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,28
|