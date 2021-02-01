***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
01.02.2021 19:45
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Zamalek Sports Club
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
01.02.2021
Sözleşme Süresi
31.05.2022
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ve Kulübü Zamalek Sports Club ile oyuncunun 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 USD tutarında tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.07.2022 tarihine kadar Şirketimizin net 4.000.000 USD transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.
Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 400.000 USD, 2021-2022 sezonu için ise net 725.000 USD sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906806
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|IDEAS
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|VAKFN
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|% -9,99
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|COSMO
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|828.869
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|AYCES
|82,55
|5.118.586
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|PSDTC
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|KOZAL
|124,10
|2.172.356.860
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|KARSN
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|1.627.557.305
|% 3,65
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|GARAN
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|1.534.679.210
|% 1,83
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|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
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|SISE
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|963.502.261
|% 2,21
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|ODAS
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|% 9,23
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|EKGYO
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|% 1,24
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|KARSN
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|% 3,65
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|GSDHO
|2,55
|520.628.058
|% 9,91
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|YKBNK
|2,88
|531.319.991
|% 1,05
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,1785
|7,1868
|% -1,81
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|Euro
|8,6652
|8,6749
|% -2,37
|
|Sterlin
|9,7757
|9,8247
|% -2,21
|
|Frank
|7,9654
|8,0134
|% -2,67
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|Riyal
|1,9058
|1,9154
|% -2,04
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.865
|1.866
|23,38
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|Altın Gr.
|430
|430
|-3,59
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|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
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|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
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|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
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|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
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|Gümüş.Ons
|29,23
|29,26
|2,35
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|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,34
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|B. Petrol
|55,97
|55,97
|0,95
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