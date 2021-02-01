***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
01.02.2021 20:00
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
DeAndre Roselle Yedlin
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Newcastle United Limited
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
01.02.2021
Sözleşme Süresi
31.05.2023
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu DeAndre Roselle Yedlin ve Kulübü Newcastle United Limited ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcunun kendisiyle ise 2020-2021 sezonundan başlamak üzere 2.5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır,
2020-2021 sezonu için net 350.000 EUR sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 1.100.000 EUR sabit transfer ücreti.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906809
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