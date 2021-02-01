***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
01.02.2021 21:00
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Gedson Carvalho Fernandes
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D.
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
01.02.2021
Sözleşme Süresi
31.05.2021
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906823
BIST
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|DNISI
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|DZGYO
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|IDEAS
|16,28
|4.353.052
|% 10,00
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|VAKFN
|7,48
|17.750.071
|% -9,99
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|COSMO
|12,25
|828.869
|% -9,99
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|AYCES
|82,55
|5.118.586
|% -9,98
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|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
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|PSDTC
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|4.242.647
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|KOZAL
|124,10
|2.172.356.860
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|KARSN
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|1.627.557.305
|% 3,65
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|GARAN
|9,48
|1.534.679.210
|% 1,83
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|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
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|SISE
|7,39
|963.502.261
|% 2,21
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|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
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|EKGYO
|2,44
|775.721.920
|% 1,24
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|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
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|GSDHO
|2,55
|520.628.058
|% 9,91
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|YKBNK
|2,88
|531.319.991
|% 1,05
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|Alış
|Satış
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|Dolar
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|7,1897
|% -1,77
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|Euro
|8,6760
|8,6811
|% -2,30
|
|Sterlin
|9,7826
|9,8317
|% -2,14
|
|Frank
|7,9697
|8,0177
|% -2,62
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|Riyal
|1,9072
|1,9167
|% -1,97
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.864
|1.865
|22,37
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|Altın Gr.
|430
|430
|-3,52
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|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
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|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
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|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
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|Gümüş.Ons
|28,99
|29,02
|2,11
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|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,34
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|B. Petrol
|55,97
|55,97
|0,95
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