***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
01.02.2021 23:16
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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-
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Erencan Yardımcı
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
01.02.2021
Sözleşme Süresi
-
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği Şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906842
BIST
18:051.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.485
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1.501
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|1.677,00
|6.023.400
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|15.052.904
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.597.042
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|54.031.220
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.353.052
|% 10,00
|
|VAKFN
|7,48
|17.750.071
|% -9,99
|
|COSMO
|12,25
|828.869
|% -9,99
|
|AYCES
|82,55
|5.118.586
|% -9,98
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|KOZAL
|124,10
|2.172.356.860
|% 7,54
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GARAN
|9,48
|1.534.679.210
|% 1,83
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|SISE
|7,39
|963.502.261
|% 2,21
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,44
|775.721.920
|% 1,24
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GSDHO
|2,55
|520.628.058
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|531.319.991
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1882
|7,1936
|% -1,72
|
|Euro
|8,6727
|8,6800
|% -2,31
|
|Sterlin
|9,8041
|9,8532
|% -1,92
|
|Frank
|7,9923
|8,0405
|% -2,34
|
|Riyal
|1,9128
|1,9224
|% -1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|19,32
|
|Altın Gr.
|431
|431
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|29,15
|29,18
|2,27
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,71
|0,38
|
|B. Petrol
|56,45
|56,45
|1,43
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