***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
24.07.2021 22:33
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Alexandru Cicaldau
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
U Craiova 1948 Club Sportive S.A.
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
24.07.2021
Sözleşme Süresi
31.05.2026
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Kulübü U Craivo 1948 Club Sportiv S.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.
Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951680
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|3.358
|11,00
|
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|9,97
|
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