***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıAlexandru CicaldauTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüU Craiova 1948 Club Sportive S.A.Görüşme SonucuAnlaşmaya varılmıştır.Sözleşme Tarihi24.07.2021Sözleşme Süresi31.05.2026Sözleşme BedeliAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Transfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel Futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Kulübü U Craivo 1948 Club Sportiv S.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951680BIST