***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
26.07.2021 17:24
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Sacha Boey
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Stade Rennais FC
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
26.07.2021
Sözleşme Süresi
31.05.2025
Sözleşme Bedeli
-
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951814
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
18:058,5572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5408
18:0510,1375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0699
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
18:05494,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,55
|Açılış
|: 494,92
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|4,66
|18.210.481
|% 9,91
|
|BMSCH
|7,01
|101.140.275
|% 9,87
|
|EDATA
|10,29
|152.512.660
|% 4,79
|
|AKYHO
|1,86
|10.201.147
|% 4,49
|
|FADE
|14,66
|74.462.266
|% 4,28
|
|SELVA
|7,40
|53.257.988
|% -9,54
|
|KTSKR
|15,06
|18.415.214
|% -3,71
|
|BIOEN
|27,40
|33.752.695
|% -3,18
|
|MERCN
|10,37
|49.446.172
|% -1,80
|
|CANTE
|10,55
|24.851.253
|% -1,40
|
|VBTYZ
|17,33
|369.244.739
|% -0,69
|
|KARYE
|9,83
|208.196.033
|% 1,55
|
|EDATA
|10,29
|152.512.660
|% 4,79
|
|BOBET
|5,45
|107.057.450
|% -0,55
|
|BMSCH
|7,01
|101.140.275
|% 9,87
|
|KARYE
|9,83
|208.196.033
|% 1,55
|
|VBTYZ
|17,33
|369.244.739
|% -0,69
|
|EDATA
|10,29
|152.512.660
|% 4,79
|
|ESCAR
|16,62
|64.775.868
|% -0,54
|
|KTSKR
|15,06
|18.415.214
|% -3,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5544
|8,5572
|% 0,10
|
|Euro
|10,0857
|10,1375
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,7924
|11,8515
|% 0,61
|
|Frank
|9,3043
|9,3604
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2741
|2,2855
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,39
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,24
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,01
|
|B. Petrol
|73,41
|73,41
|-0,03
|