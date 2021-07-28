***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
28.07.2021 18:58
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Patrick Van Aanholt
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
-
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
28.07.2021
Sözleşme Süresi
31.05.2024
Sözleşme Bedeli
-
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952415
BIST
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|TUREX
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|46.718.086
|% 9,95
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|% 9,92
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|YAYLA
|4,82
|75.637.470
|% -9,91
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|EDIP
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|381.632.083
|% -9,89
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|% -5,55
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|312.665
|% -5,43
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|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|674.622.105
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|597.824.250
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|553.375.763
|% 1,35
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|YKBNK
|2,26
|339.093.740
|% -0,44
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|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
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|DOHOL
|2,57
|236.210.760
|% 0,78
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|KARSN
|4,07
|342.503.701
|% 3,04
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|GARAN
|8,20
|691.724.973
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|18:05
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|Dolar
|8,5698
|8,5765
|% 0,20
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|Euro
|10,1281
|10,1358
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,8653
|11,9248
|% 0,18
|
|Frank
|9,3477
|9,4040
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2789
|2,2903
|% 0,16
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.801
|1.801
|1,90
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|Altın Gr.
|496
|496
|1,28
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|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
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|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
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|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|0,18
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|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,06
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|B. Petrol
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|73,78
|0,26
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