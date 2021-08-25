***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
25.08.2021 17:17
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Olimpiu Vasile Morutan
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
FCSB
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
25.08.2021
Sözleşme Süresi
31.05.2026
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960435
BIST
17:501.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,78
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.445
17:508,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
17:509,8901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0224
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:50483,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,00
|Açılış
|: 483,77
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
484,67
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|BIOEN
|28,92
|225.842.765
|% 9,96
|
|YAPRK
|30,92
|61.777.286
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.436.034
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.788.237
|% 9,92
|
|AGYO
|3,69
|8.723.026
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.242.876
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.880.287
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,10
|23.861.180
|% -9,78
|
|SNGYO
|4,00
|95.426.431
|% -9,50
|
|THYAO
|12,78
|1.543.478.564
|% 2,24
|
|GARAN
|9,47
|1.071.490.851
|% -0,63
|
|BRLSM
|11,05
|829.761.712
|% -8,83
|
|GESAN
|24,62
|587.880.287
|% -9,95
|
|PETKM
|6,08
|482.458.537
|% -0,65
|
|MRGYO
|1,14
|425.484.337
|% -6,56
|
|ODAS
|1,47
|241.540.877
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|372.624.148
|% -0,39
|
|THYAO
|12,78
|1.543.478.564
|% 2,24
|
|GARAN
|9,47
|1.071.490.851
|% -0,63
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3910
|8,3954
|% 0,29
|
|Euro
|9,8792
|9,8901
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4881
|11,5457
|% 0,05
|
|Frank
|9,1066
|9,1615
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2322
|2,2434
|% 0,35
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-0,67
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,71
|70,71
|-0,57
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 182.50 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 386 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 44 kaybederek (% -0.34 ) 1, 283
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, DESA, YAPRK, ORMA, ROYAL
-
17:56
DESA, UFUK, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
SNGYO, SRVGY, AYCES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında