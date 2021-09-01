***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
01.09.2021 19:49
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Halil İbrahim Dervişoğlu
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Brentford F.C Limited
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
01.09.2021
Sözleşme Süresi
31.05.2022
Sözleşme Bedeli
-
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961338
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,2958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
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8,3102
En Düşük
8,2739
18:059,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0256
|Açılış
|: 9,8050
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|Önceki Kapanış
|: 9,8200
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9,8587
En Düşük
9,8110
18:05483,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,54
|Açılış
|: 483,03
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|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
482,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|99,00
|1.325.603
|% 10,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.498.470
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|KARYE
|13,82
|35.535.712
|% -9,38
|
|UFUK
|22,34
|187.618
|% -5,74
|
|EUKYO
|5,47
|2.959.627
|% -4,87
|
|AGYO
|3,57
|15.948.604
|% -3,51
|
|SERVE
|14,99
|330.731
|% -3,29
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|SASA
|28,04
|632.664.800
|% 2,04
|
|KOZAL
|105,40
|627.541.328
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,60
|594.452.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,62
|585.389.194
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|ODAS
|1,52
|193.726.144
|% 4,11
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|PETKM
|6,16
|534.749.685
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2897
|8,2958
|% 0,15
|
|Euro
|9,8331
|9,8495
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,3854
|11,4424
|% 0,04
|
|Frank
|9,0176
|9,0720
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2042
|2,2152
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-0,73
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|-0,25
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
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17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem