***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
09.07.2022 20:00
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Futebol Clube Do Porto
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
09.07.2022
Sözleşme Süresi
31.05.2026
Sözleşme Bedeli
-
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044928
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
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|Önceki Kapanış
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2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3624
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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12:3517,4964
En Yüksek
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|: -0,58%
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|: 17,6400
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|Önceki Kapanış
|: 17,5700
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17,6312
En Düşük
17,4620
12:35969,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 969,13
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|Önceki Kapanış
|: 967,98
|
974,09
En Düşük
964,67
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ACSEL
|45,18
|4.563.522
|% 0,00
|
|ADEL
|23,88
|1.660.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|12.191.425
|% 0,00
|
|AEFES
|30,60
|81.597.608
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|29.275.406
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,18
|4.563.522
|% 0,00
|
|ADEL
|23,88
|1.660.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|12.191.425
|% 0,00
|
|AEFES
|30,60
|81.597.608
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|29.275.406
|% 0,00
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,00
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 0,00
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 0,00
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 0,00
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 0,00
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3613
|17,3684
|% 0,54
|
|Euro
|17,4814
|17,5046
|% -0,54
|
|Sterlin
|20,5819
|20,6851
|% -0,70
|
|Frank
|17,6495
|17,7558
|% 0,19
|
|Riyal
|4,6119
|4,6350
|% 0,52
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-8,08
|
|Altın Gr.
|969
|969
|0,78
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.501
|6.638
|52,00
|
|Yarım
|3.181
|3.246
|26,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.620
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,21
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,66
|
Seans Raporu
12:35
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17:54
IHAAS, IZFAS, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:39
IHAAS, CANTE, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:39
EKIZ, ISGYO, RUBNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:24
IHAAS, ARMDA, KGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:24
IZINV, ISKUR, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında