***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
11.07.2022 13:34
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Marcos Do Nascimento Teixeira
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Sevilla Football Club, S.A.D Kulübü
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
08.07.2022
Sözleşme Süresi
---
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eur tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının %10'u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044930
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0228
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,4066
En Düşük
17,2391
12:3517,4475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,5082
En Düşük
17,3129
12:35962,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,39
|Açılış
|: 963,13
|
|Önceki Kapanış
|: 967,89
|
972,83
En Düşük
958,16
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ACSEL
|45,18
|4.563.522
|% 0,00
|
|ADEL
|23,88
|1.660.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|12.191.425
|% 0,00
|
|AGHOL
|53,90
|82.066.169
|% 0,00
|
|AGESA
|20,48
|2.662.810
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,18
|4.563.522
|% 0,00
|
|ADEL
|23,88
|1.660.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|12.191.425
|% 0,00
|
|AGHOL
|53,90
|82.066.169
|% 0,00
|
|AGESA
|20,48
|2.662.810
|% 0,00
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,00
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 0,00
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 0,00
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 0,00
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 0,00
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2964
|17,3281
|% -0,13
|
|Euro
|17,4156
|17,4475
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,5464
|20,6495
|% -0,17
|
|Frank
|17,5583
|17,6640
|% -0,14
|
|Riyal
|4,5950
|4,6180
|% -0,33
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-3,48
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.474
|6.613
|-24,00
|
|Yarım
|3.169
|3.234
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.614
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,11
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-7,46
|
Seans Raporu
12:35
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-
17:55
FONET, IHAAS, DERIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RUBNS, ISKUR, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:40
BALAT, KLRHO, INTEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:40
IZINV, EKIZ, RUBNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
DERIM, KRONT, KLRHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında