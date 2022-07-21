***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
21.07.2022 21:09
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Léo Michel Joseph Claude Dubois
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Olympique Lyonnais Sasu
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
21.07.2022
Sözleşme Süresi
31.05.2025
Sözleşme Bedeli
-
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois ve kulübü Olympique Lyonnais SASU ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.800.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047239
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|
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|
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|%
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|Sterlin
|21,1798
|21,2860
|% -0,12
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|18,4414
|% 0,40
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|4,7058
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|Alış
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|%
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|1.724
|5,38
|
|Altın Gr.
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|981
|2,42
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|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.600
|6.679
|-83,00
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|Yarım
|3.216
|3.268
|-40,00
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|Çeyrek
|1.613
|1.634
|-20,00
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|Gümüş.Ons
|18,55
|18,58
|-0,29
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|Gümüş Gr.
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|10,57
|-0,19
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|103
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