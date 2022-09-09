***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıEmre AkbabaTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüAdanademirspor Sportif Yatırımlar A.Ş.Görüşme SonucuAnlaşmaya varılmıştır.Sözleşme Tarihi08.09.2022Sözleşme SüresiSözleşme BedeliAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Transfer ŞekliSatma (Sale)AçıklamalarProfesyonel futbolcumuz Emre Akbaba'nın transferi konusunda Adanademirspor Sportif Yatırımlar A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Adanademirspor Sportif Yatırımlar A.Ş.net 500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödeyecek olup futbolcunun üçüncü bir kulübe transferi halinde toplam satış bedelinin %50'lik kısmını Şirketimize ödeyecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Kulübümüzün futbolcuyu transfer etme önceliği bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061813BIST