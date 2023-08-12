***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
12.08.2023 16:30
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
İlhami Siraçhan Nas
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
1299 Osmanlıspor A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
11.08.2023
Sözleşme Süresi
Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü 1299 Osmanlıspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 10.000.000 TL tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184838
BIST