***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadıİlhami Siraçhan NasTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü1299 Osmanlıspor A.Ş.Görüşme SonucuAnlaşmaya varılmıştır.Sözleşme Tarihi11.08.2023Sözleşme SüresiAçıklamalar kısmında yer almaktadır.Sözleşme BedeliAçıklamalar kısmında yer almaktadır.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklamalar kısmında yer almaktadır.Transfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü 1299 Osmanlıspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 10.000.000 TL tutarında transfer bedeli ödenecektir.Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184838BIST