***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıLeo Michel Joseph Claude DuboisTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüGalatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.Görüşme SonucuAnlaşmaya Varlmıştır.Sözleşme Tarihi15.09.2023Sözleşme SüresiAçıklamalar kısmında yer almaktadıSözleşme BedeliAçıklamalar kısmında yer almaktadır.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklamalar kısmında yer almaktadır.Transfer ŞekliKiraya Verme (Renting to)AçıklamalarProfesyonel Futbolcumuz Leo Michel Joseph Claude Dubois'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195510BIST