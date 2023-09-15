***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
15.09.2023 22:56
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Leo Michel Joseph Claude Dubois
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya Varlmıştır.
Sözleşme Tarihi
15.09.2023
Sözleşme Süresi
Açıklamalar kısmında yer almaktadı
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcumuz Leo Michel Joseph Claude Dubois'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195510
BIST