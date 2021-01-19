***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
19.01.2021 23:01
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.01.2021 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince, aktiflerin muhtemel satış fiyatları esas alınmak suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376. maddesi uyarınca 30 Kasım 2020 tarihinde sona eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine ait bir ara bilanço (TTK 376 Bilançosu) hazırlanmasına,
Hazırlanan TTK 376 Bilançosunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve bunların yerine geçemeyeceği hususunun SPK'nın özel durumların açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca hazırlanan TTK 376 bilançosu ve dipnotları ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903375
BIST
18:051.565
En Yüksek
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|: 1.570
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|YONGA
|39,60
|12.019.656
|% 10,00
|
|COSMO
|13,75
|3.812.474
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|2.861.250
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,66
|6.141.893
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|2.311.341
|% 10,00
|
|MAALT
|172,80
|100.943.440
|% -10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.232.847
|% -10,00
|
|KSTUR
|200,00
|1.983.197
|% -9,99
|
|EMNIS
|46,36
|2.575.652
|% -9,98
|
|SILVR
|8,48
|51.536.808
|% -9,98
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|THYAO
|13,43
|1.881.999.871
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|KARSN
|4,12
|951.400.390
|% 9,87
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4682
|7,4798
|% 0,20
|
|Euro
|9,0636
|9,0828
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,1431
|10,1940
|% 0,11
|
|Frank
|8,3658
|8,4162
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9840
|1,9940
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|0,30
|
|Altın Gr.
|441
|442
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
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|55,95
|0,09
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