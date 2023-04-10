***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
10.04.2023 22:53
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 10.04.2023 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince, aktiflerin muhtemel satış fiyatları esas alınmak suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376. maddesi uyarınca 28 Şubat 2023 tarihinde sona eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine ait bir ara bilanço (TTK 376 Bilançosu) hazırlanmasına,
Hazırlanan TTK 376 Bilançosunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve bunların yerine geçemeyeceği hususunun SPK'nın özel durumların açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca hazırlanan TTK 376 bilançosu ve dipnotları ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136038
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,3079
En Düşük
19,2435
17:5920,9726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0424
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0200
En Düşük
20,8745
17:591.233,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,28
|Açılış
|: 1.233,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.236,49
En Düşük
1.232,38
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|BRKO
|4,64
|917.503
|% -7,20
|
|COSMO
|82,85
|8.616.313
|% -5,91
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|THYAO
|133,50
|6.046.362.617
|% 4,79
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|EREGL
|35,88
|2.546.860.365
|% 2,93
|
|SASA
|109,30
|2.166.413.574
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2610
|19,2789
|% 0,05
|
|Euro
|20,9136
|20,9356
|% 0,03
|
|Sterlin
|23,7925
|23,9118
|% -0,01
|
|Frank
|21,1064
|21,2335
|% -0,01
|
|Riyal
|5,1195
|5,1452
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|-0,16
|
|Altın Gr.
|1.233
|1.234
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.494
|8.577
|-2,00
|
|Yarım
|4.148
|4.197
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.074
|2.098
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,39
|15,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|0,05
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem