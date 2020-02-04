***GSRAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.02.2020 09:15
***GSRAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GSRAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816858
BIST
11:41120.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.195,40
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
11:415,9799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9765
11:416,6150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0049
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6102
11:41301,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,73
|Açılış
|: 301,71
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
301,61
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|88,55
|19.933.424
|% 15,00
|
|CELHA
|11,39
|9.325.235
|% 14,36
|
|DITAS
|12,79
|12.456.555
|% 11,61
|
|OZGYO
|2,05
|96.993.677
|% 10,81
|
|BURVA
|16,50
|195.133
|% 10,22
|
|BEYAZ
|3,87
|1.036.957
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|PKENT
|196,50
|275.385
|% -3,15
|
|THYAO
|14,20
|554.664.839
|% 2,60
|
|PETKM
|4,20
|472.164.362
|% 2,19
|
|HALKB
|7,33
|421.918.846
|% 6,54
|
|ASELS
|23,86
|221.439.218
|% 2,05
|
|SISE
|5,56
|182.343.166
|% -0,36
|
|PETKM
|4,20
|472.164.362
|% 2,19
|
|EKGYO
|1,73
|98.722.527
|% 2,37
|
|HALKB
|7,33
|421.918.846
|% 6,54
|
|KRDMD
|2,87
|149.643.305
|% 1,77
|
|OZGYO
|2,05
|96.993.677
|% 10,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7337
|7,7725
|% -0,23
|
|Frank
|6,1469
|6,1839
|% -0,35
|
|Riyal
|1,5890
|1,5969
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|-6,80
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|54,95
|54,95
|0,50
|
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