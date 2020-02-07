***GSRAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.02.2020 09:07
***GSRAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GSRAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817525
BIST
10:42122.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 261,58
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
122.418
10:425,9874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,9870
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|Önceki Kapanış
|: 5,9850
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5,9905
En Düşük
5,9771
10:426,5695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0091
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
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En Düşük
6,5665
10:42301,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,16
|Açılış
|: 301,75
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|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|10,00
|10
|% 198,51
|
|ARDYZ
|7,63
|1.164.460
|% 19,97
|
|ARENA
|12,80
|13.791.117
|% 16,26
|
|LINK
|33,32
|12.248.881
|% 12,87
|
|AYCES
|11,26
|2.974.349
|% 11,71
|
|DOKTA
|58,95
|6.908.571
|% -7,96
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|UFUK
|4,80
|18.648
|% -3,81
|
|KRDMD
|2,97
|170.208.560
|% 1,02
|
|THYAO
|14,73
|150.052.786
|% -0,07
|
|SISE
|5,64
|112.702.437
|% 0,89
|
|ADESE
|2,29
|79.247.054
|% -0,43
|
|GUBRF
|11,63
|64.356.863
|% 8,19
|
|KRDMD
|2,97
|170.208.560
|% 1,02
|
|ADESE
|2,29
|79.247.054
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,22
|41.088.795
|% 3,39
|
|TSKB
|1,39
|36.250.179
|% 0,72
|
|ALBRK
|1,73
|36.004.884
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7252
|7,7640
|% 0,11
|
|Frank
|6,1177
|6,1545
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|0,51
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,16
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,91
|54,91
|-0,02
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