***GSRAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.02.2020 08:59
***GSRAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GSRAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818333
BIST
11:24117.903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -438,14
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
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119.513
En Düşük
117.827
11:246,0333
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,0358
En Düşük
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11:246,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 6,5780
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|Önceki Kapanış
|: 6,5790
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En Düşük
6,5549
11:24303,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
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|Açılış
|: 303,96
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|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,91
|161.211.989
|% 19,23
|
|SAYAS
|3,59
|5.734.900
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,96
|21.363.958
|% 13,69
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|LINK
|27,70
|647.534
|% -6,23
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|THYAO
|14,10
|431.863.726
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,00
|236.168.893
|% -4,15
|
|TSPOR
|3,69
|231.215.169
|% 4,53
|
|ASELS
|24,16
|183.040.185
|% 0,17
|
|SISE
|5,45
|174.283.393
|% 0,55
|
|YKBNK
|3,00
|236.168.893
|% -4,15
|
|IHLGM
|1,27
|95.590.687
|% 2,42
|
|ODAS
|2,12
|153.655.775
|% -0,47
|
|TSPOR
|3,69
|231.215.169
|% 4,53
|
|EKGYO
|1,63
|76.591.741
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7604
|7,7993
|% 0,23
|
|Frank
|6,1450
|6,1820
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6042
|1,6122
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-6,48
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,76
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|0,53
|