***GSRAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.02.2020 09:00
***GSRAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GSRAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818521
BIST
10:17119.623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
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|Açılış
|: 119.940
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10:176,0156
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En Düşük
302,49
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|59,00
|600.620
|% 14,01
|
|ARDYZ
|12,40
|37.932.568
|% 12,93
|
|SAYAS
|4,02
|3.522.841
|% 11,98
|
|ESCOM
|3,87
|3.202.179
|% 10,57
|
|EMNIS
|2,17
|5.447
|% 9,60
|
|PKART
|8,50
|103.558
|% -10,43
|
|OSMEN
|6,68
|1.937
|% -9,97
|
|UFUK
|4,41
|56.153
|% -9,82
|
|RALYH
|7,20
|7.877
|% -7,10
|
|LINK
|27,60
|100.165
|% -3,90
|
|ASELS
|26,32
|406.337.983
|% 6,30
|
|THYAO
|14,36
|161.415.306
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,33
|45.561.237
|% -0,75
|
|HALKB
|7,02
|42.807.931
|% 1,15
|
|ARDYZ
|12,40
|37.932.568
|% 12,93
|
|IHLGM
|1,33
|45.561.237
|% -0,75
|
|ASELS
|26,32
|406.337.983
|% 6,30
|
|EKGYO
|1,65
|19.181.534
|% 0,00
|
|THYAO
|14,36
|161.415.306
|% 0,42
|
|CEMAS
|1,22
|13.759.330
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7682
|7,8071
|% -0,07
|
|Frank
|6,1379
|6,1749
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5989
|1,6070
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|-4,20
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,58
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,01
|55,01
|1,00
|