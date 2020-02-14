***GSRAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.02.2020 08:55
***GSRAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GSRAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818960
BIST
18:05120.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
0
En Düşük
0
18:056,0541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0562
En Düşük
6,0344
18:056,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5643
En Düşük
6,5408
18:05306,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,41
|Açılış
|: 306,70
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
306,76
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISFIN
|4,39
|598.394.387
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,07
|398.689.024
|% 0,00
|
|GRNYO
|1,74
|1.584.183
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,70
|25.001.065
|% 0,00
|
|ADESE
|1,48
|35.332.371
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,39
|598.394.387
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,07
|398.689.024
|% 0,00
|
|GRNYO
|1,74
|1.584.183
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,70
|25.001.065
|% 0,00
|
|ADESE
|1,48
|35.332.371
|% 0,00
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 0,00
|
|ASELS
|28,22
|1.407.907.923
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 0,00
|
|TUPRS
|112,00
|794.011.641
|% 0,00
|
|SASA
|10,39
|614.573.782
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,07
|398.689.024
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,36
|239.874.490
|% 0,00
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,40
|361.249.015
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8753
|7,9148
|% 0,18
|
|Frank
|6,1536
|6,1906
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6095
|1,6176
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,69
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,28
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|56,39
|56,39
|0,05
|
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