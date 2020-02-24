***GSRAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.02.2020 09:09
***GSRAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GSRAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821077
BIST
14:21113.663
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -3.166,57
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
14:216,1554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0635
|Açılış
|: 6,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1561
En Düşük
6,0929
14:216,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0530
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
14:21333,08
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 11,06
|Açılış
|: 333,08
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|OZBAL
|2,22
|8.111.779
|% 10,45
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|521.411
|% 9,57
|
|TURGG
|50,70
|4.057.329
|% 7,42
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|QNBFB
|40,00
|668.656
|% -6,76
|
|MTRYO
|5,60
|120.140
|% -6,51
|
|PGSUS
|64,75
|104.992.122
|% -5,61
|
|ODAS
|2,09
|226.687.492
|% -1,42
|
|CEMAS
|1,26
|163.822.566
|% 0,00
|
|ADESE
|1,54
|112.438.548
|% 1,99
|
|IHLGM
|1,21
|111.531.684
|% -1,63
|
|PGSUS
|64,75
|104.992.122
|% -5,61
|
|ODAS
|2,09
|226.687.492
|% -1,42
|
|IHLGM
|1,21
|111.531.684
|% -1,63
|
|HLGYO
|1,51
|17.548.021
|% -1,31
|
|BNTAS
|2,99
|21.611.637
|% -2,61
|
|KUYAS
|1,79
|11.067.099
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9109
|7,9505
|% 0,49
|
|Frank
|6,2491
|6,2867
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6351
|1,6433
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|40,26
|
|Altın Gr.
|333
|334
|11,53
|
|Cumhuriyet
|2.205
|2.239
|73,00
|
|Tam
|2.201
|2.256
|74,05
|
|Yarım
|1.064
|1.091
|35,82
|
|Çeyrek
|534
|546
|17,90
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|0,10
|
|B. Petrol
|55,74
|55,74
|-2,20
|
Seans Raporu
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14:33FENER
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14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3258, 75 kaybederek (% -2.95 ) 107, 307