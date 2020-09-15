***GSRAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.09.2020 09:45
***GSRAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GSRAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875047
BIST
10:101.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,97
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.114
En Düşük
1.111
10:107,4825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:108,9016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0140
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:10472,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,10
|Açılış
|: 472,87
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:08
|CRFSA
|12,32
|2.350.077
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|700.186
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|LKMNH
|11,66
|11.445.851
|% -9,96
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|FENER
|34,76
|15.559.368
|% -8,09
|
|EPLAS
|15,90
|26.680
|% -6,74
|
|KRDMD
|3,15
|182.249.905
|% 0,00
|
|SISE
|6,44
|73.671.132
|% 0,16
|
|PETKM
|4,33
|43.344.804
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,86
|41.025.625
|% 1,64
|
|SKBNK
|1,48
|31.684.364
|% 2,07
|
|KRDMD
|3,15
|182.249.905
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|41.025.625
|% 1,64
|
|SKBNK
|1,48
|31.684.364
|% 2,07
|
|CEMAS
|1,61
|26.981.483
|% 2,55
|
|SISE
|6,44
|73.671.132
|% 0,16
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4758
|7,4805
|% -0,05
|
|Euro
|8,8921
|8,9023
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,5950
|9,6431
|% 0,12
|
|Frank
|8,2245
|8,2740
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9895
|1,9995
|% 0,03
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|8,04
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,05
|
|B. Petrol
|39,59
|39,59
|-0,02
|