***GTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.10.2021 09:52
***GTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GTK]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 26/10/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI GTKGaranti Portföy İkinci Borçlanma Araçları Özel FonGaranti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972117
BIST
10:281.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.471
10:289,7584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1558
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5700
|
9,8485
En Düşük
9,6055
10:2811,3877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1953
|Açılış
|: 11,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1300
|
11,4799
En Düşük
11,1912
10:28565,60
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 12,03
|Açılış
|: 565,60
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler10:27
|DOBUR
|45,24
|2.527.475
|% 9,97
|
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|60.427.786
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,36
|810.037
|% 9,77
|
|COSMO
|12,69
|520.785
|% 8,65
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|FENER
|29,88
|22.415.040
|% -3,80
|
|ANGEN
|23,46
|59.480.124
|% -2,82
|
|GLCVY
|13,77
|43.188.383
|% -2,75
|
|GARAN
|8,99
|478.015.371
|% -1,43
|
|GUBRF
|62,85
|191.994.212
|% 6,89
|
|FROTO
|191,90
|160.156.014
|% 2,62
|
|EREGL
|19,42
|156.916.950
|% 0,36
|
|TUPRS
|141,20
|150.752.034
|% 1,44
|
|GARAN
|8,99
|478.015.371
|% -1,43
|
|YKBNK
|2,56
|130.086.240
|% -0,78
|
|EKGYO
|1,96
|63.273.864
|% 0,00
|
|ODAS
|1,41
|39.499.641
|% 0,71
|
|AKBNK
|5,43
|123.556.846
|% -0,37
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7497
|9,7524
|% 1,56
|
|Euro
|11,3744
|11,3841
|% 1,71
|
|Sterlin
|13,4394
|13,5068
|% 2,07
|
|Frank
|10,6158
|10,6798
|% 1,66
|
|Riyal
|2,6001
|2,6131
|% 1,86
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,40
|
|Altın Gr.
|566
|566
|12,16
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,18
|
|B. Petrol
|85,29
|85,29
|0,65
|
Seans Raporu
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