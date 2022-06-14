***GTL* *GAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.06.2022 11:27
***GTL******GAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GTL, GAL]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 14/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
Fon Kodu
Eski Fon Ünvanı
Yeni Fon Ünvanı
GTL
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu
GAL
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037142
BIST
13:232.500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -10,25
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
13:2317,2673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
13:2318,0512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0595
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
13:231.010,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.010,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler13:23
|IDEAS
|19,69
|14.523.612
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.290.008
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.734.520
|% 9,92
|
|PENTA
|472,80
|47.039.017
|% 9,80
|
|FONET
|15,75
|75.023.683
|% 9,76
|
|TSGYO
|4,94
|4.448.124
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,31
|70.043.727
|% -6,72
|
|KAPLM
|53,20
|1.165.392
|% -5,59
|
|YGGYO
|18,25
|2.268.847
|% -4,75
|
|SUMAS
|62,00
|342.066
|% -4,62
|
|THYAO
|46,90
|2.323.931.225
|% -0,21
|
|EREGL
|30,70
|971.775.900
|% -1,41
|
|SISE
|21,60
|863.124.856
|% -2,53
|
|SASA
|42,84
|718.192.898
|% 0,52
|
|KRDMD
|13,01
|604.155.174
|% -1,06
|
|EKGYO
|2,59
|309.182.087
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,66
|382.253.043
|% -1,48
|
|ODAS
|2,83
|203.794.514
|% 0,35
|
|MOBTL
|1,79
|109.926.550
|% -4,28
|
|TSKB
|2,36
|137.125.953
|% -0,42
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2576
|17,2708
|% 0,05
|
|Euro
|18,0193
|18,0540
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,8364
|20,9409
|% -0,15
|
|Frank
|17,3024
|17,4066
|% 0,39
|
|Riyal
|4,5862
|4,6092
|% 0,03
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|1,61
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|3,06
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|-16,00
|
|Tam
|6.720
|6.820
|2,00
|
|Yarım
|3.299
|3.336
|1,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.667
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,13
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,81
|