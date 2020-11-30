***GUBRF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.11.2020 09:15
***GUBRF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, GUBRF.E payları 30/11/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 14/12/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890438
BIST
10:321.310
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -18,45
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
10:327,8398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0261
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
10:329,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0348
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
10:32448,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,20
|Açılış
|: 448,35
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:30
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|104.720.578
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|23.298.664
|% 9,95
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|YESIL
|70,45
|5.852.161
|% -8,80
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|TSKB
|2,23
|203.506.915
|% -7,47
|
|RAYSG
|22,70
|1.389.441
|% -7,04
|
|GARAN
|9,00
|301.689.993
|% -1,96
|
|EKGYO
|2,16
|244.972.994
|% -0,46
|
|KRDMD
|5,10
|244.300.833
|% -1,16
|
|PETKM
|4,20
|228.161.657
|% -0,71
|
|TSKB
|2,23
|203.506.915
|% -7,47
|
|EKGYO
|2,16
|244.972.994
|% -0,46
|
|TSKB
|2,23
|203.506.915
|% -7,47
|
|TEKTU
|1,97
|129.968.831
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,93
|184.102.316
|% -2,01
|
|ITTFH
|2,30
|130.086.951
|% -2,54
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8340
|7,8406
|% 0,34
|
|Euro
|9,3776
|9,3865
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,4266
|10,4789
|% 0,67
|
|Frank
|8,6432
|8,6953
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0830
|2,0935
|% 0,28
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-9,62
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,25
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,10
|
|B. Petrol
|47,39
|47,39
|-0,86
|