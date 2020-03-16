***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 14:14
***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GUBRF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUBRF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829323
BIST
14:1288.608
En Yüksek
|Değişim
|: -7,32%
|| -6.997,38
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.595
14:126,3901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0606
|Açılış
|: 6,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3937
En Düşük
6,2780
14:127,1282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0952
|Açılış
|: 7,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
14:12302,61
En Yüksek
|Değişim
|: -2,82%
|| -8,78
|Açılış
|: 302,63
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,94
|66.704.300
|% 7,69
|
|KUYAS
|1,12
|9.679.571
|% 5,66
|
|VKING
|3,72
|6.417.911
|% 4,20
|
|YAPRK
|6,23
|310.791
|% 2,64
|
|ALCAR
|34,20
|1.302.498
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.510.962
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|39.095.341
|% -10,00
|
|SMART
|4,86
|5.778.565
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,07
|1.288.678
|% -10,00
|
|ASELS
|23,18
|414.006.217
|% -8,96
|
|THYAO
|8,35
|343.839.273
|% -8,64
|
|GARAN
|8,30
|311.086.642
|% -7,88
|
|ECILC
|3,74
|182.782.562
|% -7,88
|
|YKBNK
|2,08
|114.696.906
|% -5,88
|
|ODAS
|1,25
|87.026.479
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|56.269.957
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,08
|114.696.906
|% -5,88
|
|EKGYO
|1,13
|57.997.893
|% -5,83
|
|KRDMD
|1,91
|93.142.564
|% -7,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8254
|7,8647
|% 1,00
|
|Frank
|6,7264
|6,7669
|% 1,51
|
|Riyal
|1,6967
|1,7052
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-55,60
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-5,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-7,41
|
|Yarım
|997
|1.024
|-3,59
|
|Çeyrek
|500
|512
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|12,64
|12,68
|-2,07
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,35
|
|B. Petrol
|30,95
|30,95
|-2,90
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8307, 96 kaybederek (% -7.17 ) 107, 541
-
14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, IHLGM, YKBNK
-
14:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, IZFAS, VKFYO
-
14:22XU100
Endeks 88, 729 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 19 altında . İşlem hacmi 3, 372.00 milyon TL de
-
14:17XU100
Endeks 88, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 04 altında . İşlem hacmi 3, 338.00 milyon TL de