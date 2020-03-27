***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 11:45
***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUBRF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832610
BIST
11:3891.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -34,83
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
11:386,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0532
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4487
En Düşük
6,3903
11:387,1064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0466
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1120
En Düşük
7,0479
11:38335,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,23
|Açılış
|: 335,27
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|KAPLM
|5,06
|1.887.376
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|11.907.257
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|19.367.925
|% 10,00
|
|RYSAS
|6,38
|28.429.906
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|10.131.470
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|5.891.542
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.047.382
|% -9,77
|
|ISYAT
|2,07
|4.698.982
|% -5,48
|
|SEKFK
|4,50
|1.216.391
|% -4,46
|
|UFUK
|2,52
|1.678
|% -4,18
|
|THYAO
|9,48
|459.667.486
|% 2,49
|
|GARAN
|8,12
|252.497.744
|% 2,27
|
|ASELS
|24,10
|216.047.986
|% -0,66
|
|IPEKE
|8,21
|122.109.429
|% 3,66
|
|KOZAA
|9,93
|116.410.457
|% 1,22
|
|IHLGM
|0,88
|69.022.430
|% 4,76
|
|IHLAS
|0,47
|34.151.665
|% 2,17
|
|ODAS
|1,34
|83.685.965
|% 0,75
|
|YKBNK
|1,93
|101.809.179
|% -0,52
|
|THYAO
|9,48
|459.667.486
|% 2,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8128
|7,8520
|% 0,40
|
|Frank
|6,6591
|6,6992
|% 0,69
|
|Riyal
|1,7093
|1,7179
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.621
|-10,35
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,01
|0,04
|
|B. Petrol
|25,84
|25,84
|-0,50
|